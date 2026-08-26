Bruno Fernandes eleito o jogador do ano em Inglaterra pelos futebolistas

O médio internacional português Bruno Fernandes, do Manchester United, foi hoje eleito o jogador masculino do ano em Inglaterra na cerimónia dos prémios da época 2025/26 da Associação dos Futebolistas Profissionais (PFA).

O capital dos 'red devils' foi o mais votado pelos jogadores, replicando a vitória na eleição da Premier League, em maio.

"São aqueles que jogam contra nós no campo que votam e, provavelmente, não é fácil votar em alguém que joga contra ti, pelo que é um grande momento", disse Bruno Fernandes.

Na Premier League 2025/26, o jogador luso somou nove golos e um recorde de 21 assistências.

A jamaicana Khadija 'Bunny' Shaw, do Manchester City, venceu o prémio feminino, repetindo o triunfo de 2024.