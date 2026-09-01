Luís Neves desafia Ventura ao escrutínio

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, reafirmou hoje a disponibilidade para responder a todas as questões sobre a polémica que o envolve, dirigindo uma mensagem directa ao presidente do Chega, André Ventura, a propósito da audição regimental no Parlamento, marcada para dia 8.

"Desde o primeiro dia que disse e mantenho: estou disponível para qualquer escrutínio, seja onde for. Tenho orgulho no meu passado, no meu presente, nada me envergonha", afirmou Luís Neves aos jornalistas, no final da sessão solene comemorativa do 148.º aniversário do Comando Regional da PSP Madeira, em Câmara de Lobos.

O ministro adiantou que estará "totalmente disponível" para responder às questões que lhe forem colocadas na próxima audição parlamentar.

Dirigindo-se em particular a André Ventura, afirmou: "Estou totalmente disponível para responder a qualquer questão colocada."

A declaração surge depois de Luís Neves ter criticado, durante a sessão solene, o que classificou como uma "escalada de mentira" e defendido que "sem provas não há acusação, há difamação".

O ministro afirmou ainda que "a mim não me intimidam. Jamais me intimidam a mim" e que, apesar das críticas, "podem continuar a gritar. Eu vou continuar a trabalhar".