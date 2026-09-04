Juventude do Chega acusa Governo de “abandonar” jovens na habitação

A Juventude Chega-Madeira acusa o Governo Regional de não ter uma “estratégia séria” para enfrentar a crise da habitação, considerando que os preços das casas estão a afectar particularmente os jovens e os jovens casais madeirenses.

A estrutura juvenil critica o que considera ser uma aposta do executivo de Miguel Albuquerque num modelo imobiliário orientado para o luxo e para o mercado externo, em detrimento da criação de habitação acessível.

“Há cada vez mais jovens madeirenses que trabalham, recebem um salário e, mesmo assim, não conseguem sair de casa dos pais”, afirma a coordenadora Renata Rocha.

O partido relaciona as dificuldades de emancipação com o adiamento da constituição de família e a saída de jovens da Região. Henrique Mota, também coordenador da estrutura, considera contraditório manifestar preocupação com a natalidade sem responder às dificuldades de acesso à habitação.

A Juventude Chega-Madeira defende, por isso, mais habitação acessível, disponibilização de imóveis para jovens e famílias e políticas que facilitem a emancipação. Habitação, salários, criação de oportunidades e apoio à constituição de família são apontados como prioridades da estrutura partidária.