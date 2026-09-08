Vindima já supera 2.335 toneladas de uvas com Açores a conhecer sector madeirense

A vindima na Madeira já ultrapassou as 2.335 toneladas de uvas processadas, entregues por 826 produtores a 11 operadores económicos. É em plena campanha vitivinícola que a Região recebe, hoje e amanhã, o presidente do Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores, Cláudio José Gomes Lopes, para uma visita destinada a aproximar os dois arquipélagos neste sector.

A deslocação, realizada a convite do presidente do IVBAM, Tiago Freitas, permitirá à comitiva açoriana contactar directamente com a realidade vitivinícola madeirense, desde a produção à transformação. Certificação, controlo de qualidade, fiscalização, valorização das castas tradicionais e sustentabilidade estão entre as matérias em que os dois organismos pretendem aprofundar a troca de experiências.

O programa de hoje inclui uma passagem por uma exploração agrícola no Estreito de Câmara de Lobos, seguindo depois para a costa norte, onde estão previstas visitas à Adega de São Vicente e ao Campo Experimental dos Cardais. A comitiva acompanhará ainda as vindimas junto de viticultores de São Vicente, Santana e Porto Moniz.

Amanhã, a agenda passa pelas empresas Henriques & Henriques, Justino’s Madeira Wines e Madeira Wine Company, além de uma audiência com o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel. A visita termina no IVBAM, com uma reunião de trabalho destinada a identificar novas oportunidades de cooperação entre Madeira e Açores.