Bordal apresenta nova coleção inspirada no Vinho Madeira

A Bordal – Bordados da Madeira anunciou hoje, através de uma nota de imprensa, que vai apresentar uma nova colecção inspirada no Vinho Madeira, "unindo dois patrimónios profundamente ligados à história, à cultura e à identidade da Região: o Bordado Madeira e o Vinho Madeira".

"Com um design simples e contemporâneo, a nova coleção parte das formas, cores e elementos associados à vinha e ao vinho. Folhas, uvas e tonalidades inspiradas neste universo são reinterpretadas através do Bordado Madeira, dando origem a peças actuais, pensadas tanto para a mesa como para senhora", revela a mesma nota.

O lançamento desta colecção está agendado para amanhã, dia 3 de Setembro, às 16h30, no Blandy’s Wine Lodge, parceiro da Bordal, "num cenário particularmente ligado à história do Vinho Madeira e numa altura simbólica do calendário regional, marcada pelas vindimas e pelas celebrações da Semana do Vinho Madeira", vinca a informação.

Com esta colecção, "a Bordal procura criar novas ligações entre diferentes tradições e referências da Madeira, dando continuidade ao seu trabalho de valorização e renovação do Bordado Madeira, através de propostas actuais e com identidade própria".