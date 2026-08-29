Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Novo modelo de fundos europeus ameaça Madeira e Açores. Futuras regras apontam para a junção num único envelope nacional dos apoios hoje geridos de forma autónoma pelas regiões, alimentando o receio de maior controlo do Estado, menor poder de decisão regional e possível penalização de empresas, tanto pequenas como grandes. Deputados do PS exigem respostas e garantias ao Governo da República. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. “Não venho como turista”. Aos 80 anos e mais de 50 de sacerdócio entre Moçambique e Portugal, o padre José Luzia faz um balanço amargo da pobreza e do retrocesso social naquele país africano. De visita à Região, o missionário tem participado em missas onde conta o percurso de fé e a sua visão da Igreja.

Amputada após os sismos da Venezuela chegou à Região para recomeçar do zero. Ermínia Pinto Fernandes sobreviveu debaixo dos escombros, mas perdeu o braço, o irmão e os sobrinhos. “Pedi a Deus que me deixasse viva para ver a minha família na Madeira”, conta.

Fique também a saber que OCM abre Temporada 2026/27 com concerto especial a 12 de Setembro.

E, por fim, Meio milhão de euros para garantir emprego e inclusão de pessoas com deficiência.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.