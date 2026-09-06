Já são conhecidos os vencedores do Festival de Cocktails Vinho da Madeira 2026

O Festival de Cocktails Vinho da Madeira 2026 realizou-se esta tarde, no Madeira Wine Lounge, na Praça do Povo e sagrou como vencedores Beatriz Silva, Márcio Rodrigues e Ana Rosário.

O Madeira Wine Lounge tem por objectivo a promoção e comercialização de vinhos produzidos na Região Demarcada da Madeira, para além de uma experiência gastronómica e musical. Nesse sentido, a Associação Barmen da Madeira organiza este concurso, dinamizando o sector.

No caso concreto desta inciativa, o público teve oportunidade de provar cocktails realizados por diversos barmen.