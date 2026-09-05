ASAE apreende mais de 20.000 litros de vinho por rotulagem indevida

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu esta semana num produtor-armazenista do concelho de Gouveia, distrito da Guarda, mais de 20.000 litros de vinho engarrafado, por violação das regras de rotulagem.

Num comunicado divulgado hoje, a ASAE avança que a operação "Rótulo Seguro" resultou na apreensão de um total de 20.226 litros de vinho tinto, branco e rosé pronto a ser introduzido no mercado e cujos rótulos omitiam, nomeadamente, a indicação relativa à origem do vinho.

Como resultado, foi instaurado o respetivo processo de contraordenação.

Segundo salienta, "o incumprimento destes requisitos legais compromete a integridade do circuito comercial, gera desequilíbrios concorrenciais e representa um risco para a salvaguarda e segurança do consumidor".

A operação foi desenvolvida pela Unidade Regional do Centro da ASAE, com o empenhamento da Brigada Especializada dos Vinhos e Produtos Vitivinícolas, e visou verificar o cumprimento das regras na comercialização de produtos vitivinícolas.

"O setor vitivinícola é um dos setores de maior relevância na economia nacional, pelo que a ASAE continua a acompanhar e a reforçar ações de inspeção de modo a salvaguardar os géneros alimentícios de eventuais práticas enganosas em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos", remata a autoridade fiscalizadora.