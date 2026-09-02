Aguiar Branco defende nos Açores reforço e aprofundamento das autonomias

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, defendeu hoje que as autonomias dos Açores e da Madeira devem ser "reforçadas" e "aprofundadas", para melhor servirem as populações insulares e ajudarem a "ultrapassar as dificuldades" que existem.

"Esta autonomia deve ser reforçada, deve ser aprofundada! É um sinal de confiança que é dado, quando tratamos de poder ainda criar melhores condições para quem vive no terreno e para quem tem conhecimento sobre aquilo que são as necessidades, as carências e os obstáculos, e tudo o que é preciso para ultrapassar as dificuldades", defendeu Aguiar Branco, em declarações aos jornalistas, na ilha do Pico, no início de uma visita de três dias aos Açores.

A segunda figura da hierarquia do Estado lembrou que "há uma realidade" antes e depois da autonomia, que é bem visível nas duas regiões autónomas, e lembrou que o desenvolvimento "é um processo nunca acabado", que pode e deve ser continuamente melhorado.

"Eu conheço este processo desde o 25 de abril de 1974. Desde essa altura que sou ator e espetador atento à atividade política e acredito, precisamente, que é pelo reforço da autonomia que conseguimos ter, cada vez mais, melhores respostas para a juventude, para as acessibilidades e para aquilo que são as dificuldades de uma geografia que tem de ter capacidade e meios para ultrapassar esses obstáculos e essas dificuldades", insistiu o presidente a Assembleia da República.

Aguiar Branco iniciou a visita de três dias aos Açores pela ilha do Pico, dedicada aos desafios da insularidade, assistindo a uma apresentação da empresa pública Atlânticoline, que assegura as ligações marítimas de passageiros e viaturas entre as ilhas do Grupo Central do arquipélago (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial).

A mobilidade entre ilhas, a prestação de cuidados de saúde, o envelhecimento da população e as oportunidades para os jovens, são alguns dos temas que serão debatidos durante esta deslocação ao arquipélago.

Na quinta-feira, José Pedro Aguiar Branco parte para a ilha do Faial, onde fará uma visita ao Hospital da Horta, para debater assuntos como os sobre custos na prestação de cuidados de saúde e os desafios associados às evacuações médicas.

Na sexta-feira, o presidente da Assembleia da República vai presidir às cerimónias oficiais dos 50 anos da Autonomia dos Açores, na sede do parlamento, na Horta, regressando depois a Lisboa.