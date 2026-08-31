Prepare-se para descobrir dois dos mais fascinantes cenários do arquipélago dos Açores, numa viagem que combina a natureza exuberante e intocada da Ilha das Flores com a história, cultura e paisagens vulcânicas da Ilha Terceira.

A Ilha das Flores é uma ilha de extraordinária beleza, onde cascatas, lagoas, montanhas verdes e falésias mergulham no Atlântico. Será tempo para explorar paisagens únicas, descobrir pequenas aldeias e sentir a tranquilidade de uma das ilhas mais selvagens dos Açores.

Já a Ilha Terceira, desde a histórica Angra do Heroísmo, Património Mundial, às impressionantes paisagens vulcânicas, grutas e miradouros, oferece uma combinação perfeita entre natureza, história e tradição açoriana.

Vá e descubra por si mesmo.

Açores | Ilha Terceira e Ilha das Flores

Preço: desde 785€ por pessoa em quarto duplo

Partidas: Funchal – Sextas – 7 dias

Inclui: voo Funchal / Terceira / Flores / Terceira / Funchal, em classe económica com bagagem de cabine (8kg) e mochila, estadia de 1 noite no Praia Marina by RIDAN Hotels, na Ilha Terceira, estadia de 3 noites no Villas do Mar, na Ilha das Flores, estadia de 2 noites no Hotel Marina d’ Angra, na Ilha Terceira, taxas aeroportuárias sujeitas a alteração sem aviso prévio e Seguro de Viagem.

Não inclui despesas de reserva, bagagem de porão, despesa de carácter particular ou outros serviços não mencionados

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte: Intertours Travel Consulting – 291 208 920 ou [email protected]

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