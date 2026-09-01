Psicólogos debatem desafios e futuro da profissão

A Delegação Regional da Madeira (DRM) da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) assinala o Dia Nacional do Psicólogo com a tertúlia “Ser psicólogo em tempos de transformação”, que reúne, no próximo dia 4 de setembro, no Funchal, vários profissionais para debater os principais desafios e transformações que estão a marcar o presente e o futuro da Psicologia.

A iniciativa realiza-se na Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal, com receção e boas-vindas a partir das 9h30. A tertúlia decorre entre as 10h30 e as 12h30.

Num contexto marcado por rápidas mudanças sociais, tecnológicas e profissionais, o encontro pretende promover uma reflexão sobre a evolução do exercício da Psicologia, os novos desafios colocados aos profissionais e o papel dos psicólogos nos diferentes contextos de atuação.

O debate contará com a participação dos psicólogos Ana Lúcia Faria, Cristina Andrade Aguiar, Fabíola Mano, Lisandra Fernandes Dias e Nuno Rodrigues e será moderado pela jornalista Romina Barreto.

A sessão de abertura contará com a presença da vereadora Helena Leal, em representação do presidente da Câmara Municipal do Funchal, e da presidente da Direção da Delegação Regional da Madeira da OPP, Ana Paula Alves.

Através desta iniciativa, a Delegação Regional da Madeira da OPP pretende criar um espaço de encontro, reflexão e partilha entre profissionais, contribuindo para o debate sobre os desafios atuais da Psicologia e sobre a forma como a profissão se está a adaptar a uma sociedade em transformação.