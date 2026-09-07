Professores protestam contra colocações

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) vai realizar, na próxima quarta-feira, 9 de Setembro, às 11 horas, uma tribuna pública em frente à Secretaria Regional de Educação, para dar voz aos professores e educadores que estão revoltados com as falhas verificadas no processo de colocação de docentes.

O anúncio foi feito hoje por Francisco Oliveira, coordenador do SPM, durante uma conferência de imprensa realizada na sede do sindicato, que serviu também para apresentar números e apontar as causas e consequências da falta de professores na Região.

O sindicato considera que o processo de colocações foi "desastroso" e pretende, através desta iniciativa, mobilizar a comunidade educativa e tornar mais visível um problema que, sustenta, afecta escolas, professores e alunos.

Francisco Oliveira adiantou ainda que estão previstas outras iniciativas ao longo do início do ano lectivo, com o objectivo de manter a pressão sobre o Governo Regional e exigir respostas para a situação.