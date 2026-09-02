Mulher atropelada junto a passadeira no Funchal
Um atropelamento ocorrido na tarde desta quarta-feira na Avenida Calouste Gulbenkian, no Funchal, provocou um ferido ligeiro.
O acidente ocorreu pouco depois das 15h30 junto à passadeira com semáforo existente em frente à estação dos CTT, na Avenida Calouste Gulbenkian. A vítima, do sexo feminino, sofreu um ferimento no pé, com suspeita de fractura do tornozelo.
Foi imobilizada pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e encaminhada numa ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.
A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência, identificando as partes intervenientes, entre as quais o condutor do veículo atropelante que aguardou e colaborou com as autoridades.
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