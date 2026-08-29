Funchal, 518 de história e identidade: o nosso compromisso com o futuro

A 21 de Agosto, celebrámos os 518 anos de história e identidade do Funchal, com um vasto e diversificado programa comemorativo que muito nos honra e do qual destacámos, pela enorme afluência – praticamente seis mil pessoas - o Concerto Comemorativo do Dia da Cidade, de entrada livre, “ABBA Symphonic”, que juntou os ABBA Real Tribute com a exímia Orquestra Clássica da Madeira sob direção do maestro Mikica Jevtić, bem como a Sessão Solene nos Paços do Concelho, na qual efectuámos muito mais do que o balanço destes primeiros dez meses de governação à frente da Câmara Municipal do Funchal: reafirmámos e renovamos os compromissos que, publicamente assumimos, na nossa tomada de posse, mandatados, democraticamente e de forma inequívoca, em condições de clara maioria, nos três níveis do poder local – Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia.

Da parte desta equipa que temos o privilégio e a responsabilidade de liderar e mobilizar, assegurando que as decisões respondem, de facto, ao interesse dos funchalenses, mas também de quem trabalha, visita e investe, na nossa cidade, temos sempre presentes a responsabilidade e o dever de saber articular as diferentes e exigentes áreas da governação, bem como em transformar os objectivos a que nos propusemos em acções concretas de modo a que o Funchal possa continuar a afirmar-se no futuro e cumprir as expectativas dos cidadãos.

Nesse sentido e porque não somos de promessas vãs, já que o que queremos e assumimos foi fazer acontecer e fazer bem e é isto, em síntese, o que os cidadãos, de nós servidores públicos, esperam, relembrámos, nesse dia tão importante para todos nós, funchalenses, algumas das medidas já tomadas e em curso, nomeadamente, nas áreas definidas como essenciais para a cidade e para os munícipes: desde a construção de mais habitação, à revisão do Plano Director Municipal, a uma mais eficiente e sustentável gestão da água e respectivas redes de distribuição, mobilidade, limpeza urbana, proximidade às Juntas de Freguesia e reforço do apoio financeiro prestado, melhoria dos serviços municipais e reforços dos recursos humanos da autarquia, de modo a podermos elevar mais ainda a qualidade dos serviços, entre tantas outras decisões, a que não podia faltar a inovação e maior investimento na cultura.

Mas também, porque ninguém governa sozinho, não esquecemos de valorizar os nossos dirigentes e todos os colaboradores que, diariamente, com empenho e dedicação, emprestam o seu melhor à sua função e à cidade.

Por outro lado e porque uma cidade são os seus cidadãos, mas também quem cá trabalha e nos visita, não esquecemos o secular e enorme contributo, ao longo da história, de todos os munícipes, para a fundação, desenvolvimento e afirmação da nossa cidade, já que são todos estes quem fazem o Funchal e alma lhe dão.

Sem o trabalho, empenho e cooperação de todos, o Funchal não teria a qualidade que tem para quem cá vive, para quem cá trabalha, para quem nos visita, para quem cá investe e permite a criação de mais oportunidades e contribui para que continuemos dinâmicos e motivados rumo ao futuro, cada vez mais com elevada qualidade de vida e bem-estar.

Como sempre o dissemos, da nossa parte, estamos aqui para trabalhar e para fazer acontecer, honrando os compromissos assumidos, com a consciência de que estamos apenas no início do caminho, mas, como demonstra a história, temos a certeza de que o Funchal e as suas gentes, bem como as suas instituições sempre souberam adaptar-se aos desafios e contexto dos tempos e dar a resposta, com trabalho, empenho e dedicação, traduzidos em concretizações, para o Funchal que todos queremos, uma Funchal sempre melhor.