SPM critica colocações de professores e anuncia medidas de luta

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) realiza, na próxima segunda-feira, 7 de setembro, pelas 11h30, uma conferência de imprensa, na sede do sindicato, para analisar o processo de colocação de docentes na Região Autónoma da Madeira.

O SPM critica as medidas adotadas pela Secretaria Regional da Educação (SRE), apontando para uma crescente precarização dos docentes de quadro, para a alegada camuflagem da falta de professores e para a degradação das condições profissionais.

O sindicato considera ainda que estas opções poderão ter impactos negativos na qualidade da educação e anuncia medidas de luta para dar maior visibilidade ao problema.

A conferência será também marcada pela defesa de maior transparência, estabilidade e valorização da profissão docente.