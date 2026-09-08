22 mil euros gastos numa noite

Público

- "Depois dos mercados, Portugal ultrapassa Espanha também no rating"

- "Parlamento. Censura abre tensão, mas não belisca diálogo entre Governo e Chega"

- "Saúde. Proposta do INEM não chega para suspender a greve"

- "Extrema-direita. 'Um sinal claro': a Alemanha face à vitória da AfD na Saxónia-Anhalt"

- "Trafaria. Carrinhos de supermercados passaram a ser casas para cavalos-marinhos"

- "Educação. 'Cursos curtos' são ponte para tirar licenciaturas"

- "Automóveis. Jaguar Land Rover elimina 4000 postos de trabalho"

Correio da Manhã

- "Cliente gasta 22 mil euros numa noite no Elefante Branco. Três mulheres sacaram dinheiro a empresário"

- "FC Porto-Manchester City. Farioli confiante na estreia da Champions"

- "Sporting. Zalazar com ambição europeia"

- "Benfica. Precedente leonino permite a Palhinha jogar amanhã"

- "Educação. Portugal recua 20 anos nos resultados do Pisa"

- "Hoje na AR. Maratona parlamentar com Neves em xeque"

- "Combustíveis. Automobilistas protestam contra subida brutal de preços"

- "Amadora. Viola sobrinha quando a mulher acaba a licença"

- "Seixal. Atingido com quatro tiros no fim de baile funk"

- "Porto. Nuno Cardoso morre aos 64 anos"

Jornal de Notícias

- "Comando assaltava bancos à mão armada e enviou quase um milhão para o Brasil"

- "Nuno Cardoso (1961-2026). Um autarca que marcou a vida do Porto"

- "Liga dos Campeões. Bola começa a rolar atrás da velha galinha dos ovos de ouro"

- "Ciclismo. 'O sonho de criança é correr nos grandes palcos'. Pedro Silva, vencedor do primeiro Grande Prémio TSF-JN, também aponta à Volta de Portugal"

- "Subida do preço dos combustíveis gera debate sobre 'lucros' do Estado"

- "Alto Minho. Autarcas exigem nova ponte a ligar Caminha à Galiza"

- "Espinho. Obras vão eliminar duas passagens de nível"

- "Matosinhos. Casamento real recriado na Feira Medieval"

- "Seguro. Seis meses institucionais com 'menos veto e mais relógio'"

Diário de Notícias

- "Agricultores endurecem críticas ao Governo contra a falta de apoios"

- "Alemanha. AfD prepara-se para governar Saxónia-Anhalt. Merz admite 'abalo até aos alicerces'"

- "Decisão. Acesso ao aborto. Inspeção da Saúde abre investigação ao Hospital Garcia de Orta"

- "Justiça. Regresso das férias judiciais marcado pelos mesmos problemas. Ministério reforça meios"

- "Moção de Censura. Prognóstico antes do início do jogo: Ventura sabe que à quarta não vai ser de vez"

- "ONU. Última Assembleia-Geral da era Guterres arranca sem sucessor à vista"

- "Economia. PIB nacional acelera 2,5%, acima do ritmo de crescimento da Europa"

- "Natação Artística. A arte de vencer debaixo de água"

- "Teatro. Victor Hugo Pontes: 'Interessa-me dialogar com o público mais novo para que crie o hábito de vir ao teatro'"

Negócios

- "Os novos destinos do vinho português"

- "Não residentes casados podem escapar a IMT fixo de 7,5%"

- "Extrema-direita agita a Alemanha e mercados ficam à espera para ver"

- "Isabel Ucha: revisão das regras da bolsa é só 'parte da solução'"

- "Dividendos de Angola acabam, mas são soma nula para o BPI"

- "Governo rejeita estar a lucrar com subida dos combustíveis"

O Jornal Económico

- "Lisboa já supera Madrid no preço das casas de luxo"

- "Governo 'deve considerar seriamente' limitar margens. Agostinho Pereira de Miranda, especialista em energia, critica relatório do regulador ERSE sobre formação de preços dos combustíveis"

- "Ministra do Ambiente: Os preços da refinação estão 'mais altos do que nunca' e no petróleo 'acima do normal'"

- "Regressa apoio ao gasóleo agrícola"

- "Mota-Engil reforça presença em Moçambique"

- "Reforma da Segurança Social 'terá de ter pacto de regime'. A ministra do Trabalho volta a afastar uma reforma estrutural"

- "Jaguar Land Rover vai cortar quatro mil empregos"

- "FC Porto regressa à 'Champions' e já tem 43 milhões no cofre"

- "Há mais professores formados, mas ainda não substituem os que se reformam"

- "Executivo e BEI aprovam nova linha de crédito de 1,5 mil milhões para 50 mil casas"

- "PIB de Portugal cresce acima da União Europeia"

Record

- "Confidencial. Os golpes de mercado que estavam por contar"

- "Amorim pensou levar Pote para o Milan e travou saída de Estupiñán para o Benfica"

- "Reunião de Palhinha com Bernardo Palmeiro afastou-o de Alvalade"

- "Yeremay arrependeu-se e quis reabrir a porta do Sporting"

- "Zekri foi oferecido na Luz e era a quarta opção dos leões"

- "Farioli e Villas-Boas tentaram desviar El Karouani"

- "André Silva podia ter acabado no... Sp. Braga"

- "Sporting. 'Só mostra o quanto acreditam em mim', Zalazar lida bem com o rótulo dos 30 milhões"

- "FC Porto-Man. City. 'Serei feliz se ficar aqui a carreira toda', Diogo Costa admite terminar no dragão"

- "Benfica. A hora das renovações. Rui Costa tem nova prioridade"

O Jogo

- "FC Porto-Manchester City. História vs milhões. Portistas regressam à Champions, após duas épocas e meia de ausência, abrindo a fase de liga com a receção aos milionários citizens"

- "Francesco Farioli: 'Vamos precisar de toda a gente, de quem começa e de quem entra'"

- "Diogo Costa admite ficar para sempre"

- "Braga. João Moutinho, um feliz quarentão. O médio festeja o 40.º aniversário, mantendo intactas as qualidades que o levaram ao topo"

- "Benfica. 'A prova de confiança foi a venda de Dedic'. Banjaqui preparado para ser titular, diz António Oliveira, ex-treinador da equipa B"

- "Bruma continua a negociar com o Aris Salónica"

- "Sporting. 'O Sporting é o maior'. Zalazar destaca intervenção de Frederico Varandas na escolha"

- "Ibrahima ainda em dúvida para o Galatasaray"

- "Estoril 0-0 Arouca"

- "Ciclismo. 'Em pequeno admirava muito o Peter Sagan'. Pedro Silva entrou na história como vencedor do primeiro Grande Prémio TSF/JN"

A Bola

- "Prontos para mostrar serviço. Echeverri e El Karouani espreitam estreia pelo Benfica em Moreira de Cónegos"

- "Encarnados acertam calendário amanhã e Pavlidis encontra adversário especial. Quatro empates nas últimas seis visitas das águias ao terreno do Moreirense"

- "FC Porto-Man City. Arranca o maior espetáculo do mundo de clubes"

- "Franceso Farioli: 'Temos pernas e pulmões para um grande jogo'"

- "Matheus Nunes: 'Ser lutador faz parte do ADN do FC Porto'"

- "Diogo Costa admite fazer toda a carreira no Dragão"

- "Sporting. Rui Borges prepara mudanças frente ao Galatasaray. Sem revolução, mas com plantel para rodar"

- "Jéssica Silva. Portuguesa do clube turco quer vitória do 'Gala' 'com golo do Rafa Leão'"

- "Estoril 0-0 Arouca"