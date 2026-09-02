Pancadaria na noite funchalense deixa dois jovens feridos

Dois jovens, de 16 e 20 anos, foram assistidos e transportados ao hospital na sequência de uma cena de pancadaria ocorrida na madrugada desta quarta-feira, na baixa do Funchal.

O alerta foi dado pelas 2h20, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizado uma ambulância para a Rua Carvalho Araújo, nas proximidades do Hotel Pestana Carlton. À chegada, os operacionais encontraram os dois jovens com hematomas e escoriações, alegadamente provocados por agressões.

As vítimas foram transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficaram em observação.

As circunstâncias em que ocorreram as agressões não foram, para já, apuradas.