MEO Sons do Mar promete mais uma noite de música no Funchal

As portas do Parque de Santa Catarina, no Funchal, já estão abertas para a segunda e última noite do MEO Sons do Mar, que hoje encerra mais uma edição do festival.

O certame arrancou na sexta-feira com uma noite que levou muito público ao recinto. A cantora madeirense Elisa foi a primeira grande protagonista, conquistando os espectadores com a sua actuação, antes de Bárbara Tinoco subir ao palco para o concerto principal da noite, num espectáculo que reuniu alguns dos seus maiores êxitos.

Hoje, as atenções centram-se em Nininho Vaz Maia, intérprete de temas como 'Gosto de Ti' e 'Flores', que regressa à Madeira numa fase marcada pela edição do seu mais recente álbum, 'Soy Louco'. O concerto é um dos momentos mais aguardados desta edição.

O programa inclui ainda a actuação dos Acoustic Junkies, projecto que revisita clássicos da música portuguesa e internacional em formato acústico, proporcionando uma atmosfera mais intimista.

A noite termina ao som do DJ Bibox, que encerra esta edição do MEO Sons do Mar 2026.