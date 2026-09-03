Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, sexta-feira, 4 de Setembro de 2026.

Ajustes directos até 217 mil euros

Municípios da Madeira passam a poder entregar empreitadas a uma única empresa até 217.500 euros. Nova lei nacional fixa o limite nos 150 mil, mas a majoração regional de 45% eleva o tecto. Consulta prévia chega aos 1,45 milhões. Esta é a manchete do seu DIÁRIO desta sexta-feira.

Mas há mais para ver na edição de hoje.



Promessas carregadas de fé

Ponta Delgada prepara uma das mais antigas romarias da Madeira. São 1.300 círios para cumprir e renovar promessas ao Senhor Bom Jesus.

Simão regressou pelo próprio pé

Nunca tinha conseguido andar sozinho, mas uma amizade nascida por acaso mobilizou 35 mil euros para um tratamento na Tailândia. Três meses depois voltou à ilha pelo próprio pé.

Santa Cruz protege legado

Câmara vai classificar a casa e o jardim de Lourdes Castro como imóvel de interesse municipal.



“Madeira também conheceu jornalismo de resistência”

Edgar Silva fala ao DIÁRIO sobre o estudo desenvolvido com o jornalista Élvio Passos a partir do ‘Portugal Democrático.’

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.