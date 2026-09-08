Banana em queda

Apesar do aumento da área cultivada, a produção da principal cultura da Madeira caiu 3,7 mil toneladas em 2025, o que representa um rombo de 14%. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 8 de Setembro.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para "OPM investe 14 milhões em três novas gruas". Equipamentos chegaram ontem e vão modernizar a operação no Porto do Caniçal.

No Desporto, há "Técnicos com escola". Novo treinador principal do Nacional, Alexandre Santos, assim como o ‘adjunto’ Nuno Loureiro, estão ligados à Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

Fique também a saber que o "Salário mínimo sobe para 1.050 euros".

"Indignação e censura" fecham a primeira página de hoje. Professores marcam protesto para amanhã. Chega discute hoje moção.

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