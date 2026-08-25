Homem em estado grave após queda de grua

Um homem, com idade entre os 50 e os 60 anos, ficou gravemente ferido esta manhã na sequência de uma queda de uma grua, no Caminho do Poiso, na zona alta de Santa Cruz.

O alerta para o acidente de trabalho foi dado cerca das 10 horas. A vítima terá caído de uma altura aproximada de 10 metros.

Para o local foram mobilizados 10 elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados por quatro viaturas, bem como a EMIR e a PSP.

O homem foi imobilizado no local e, depois de assistido, transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.