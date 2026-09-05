Queda ao sair de autocarro no Palheiro Ferreiro
Mulher de 67 anos sofreu traumatismo nos joelhos
Uma mulher, de 67 anos, ficou ferida na madrugada deste sábado, na sequência de uma queda ao sair de um autocarro urbano, na zona do Palheiro Ferreiro.
O acidente ocorreu cerca da 01h00, tendo a mulher sofrido um traumatismo nos joelhos.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma ambulância de socorro e três operacionais.
A vítima foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central do Funchal.
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