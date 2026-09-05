 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Queda ao sair de autocarro no Palheiro Ferreiro

Mulher de 67 anos sofreu traumatismo nos joelhos

None

Uma mulher, de 67 anos, ficou ferida na madrugada deste sábado, na sequência de uma queda ao sair de um autocarro urbano, na zona do Palheiro Ferreiro.

O acidente ocorreu cerca da 01h00, tendo a mulher sofrido um traumatismo nos joelhos.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma ambulância de socorro e três operacionais.

A vítima foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central do Funchal.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo