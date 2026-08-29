Queda dita abandono de Tadej Pogacar da Vuelta quando liderava a prova

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) abandonou hoje a 81.ª Volta a Espanha em bicicleta, após uma queda na oitava etapa, entre Puçol e Xeraco, quando liderava a classificação geral de forma destacada.

Detentor da camisola vermelha, de líder da classificação geral, desde o primeiro dia de competição, o corredor, de 27 anos, caiu no seio do pelotão, a pouco mais de 32 quilómetros, numa reta plana, durante uma etapa realizada na Comunidade Valenciana em que não se adivinhava qualquer alteração na classificação geral.

Na sequência do acidente, 'Pogi' apresentou feridas no sobrolho e no ombro esquerdos, com todos os restantes elementos da equipa a reunirem-se em seu torno, incluindo os portugueses João Almeida e Ivo Oliveira, e o diretor desportivo, Matxín Fernández.

O atleta entrou pouco depois num veículo para receber auxílio médico, com a organização a confirmar pouco depois o abandono.

De acordo com Álvaro Ortiz, um dos médicos da prova, Pogacar sofreu um traumatismo cranioencefálico e "uma possível fratura na clavícula esquerda", devendo ainda ser submetido a exames médicos para determinar as lesões com pormenor.

"Foi uma queda forte, tem um traumatismo cranioencefálico, várias contusões e uma possível fratura na clavícula. Ainda tentou subir para a bicicleta, mas não conseguiu e teve de abandonar", afirmou o médico, que não afastou a hipótese de o esloveno ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

Em 10 participações nas 'três grandes' Voltas, o melhor ciclista da atualidade abandonou pela primeira vez, depois de nove edições em que garantiu sempre um lugar entre os três primeiros da classificação geral, subindo ao pódio.

Vencedor de cinco edições da Volta a França e de uma Volta a Itália, bem como de 13 edições de clássicas que constituem Monumentos e de duas edições do campeonato do mundo de fundo, Pogacar falha o objetivo de conquistar a Vuelta pela primeira vez e de se tornar o nono ciclista a triunfar nas 'três grandes' Voltas.