Queda de pedras de grandes dimensões na Eira do Serrado

Uma queda de pedras de grandes dimensões ocorreu, esta tarde, na Estrada da Eira do Serrado, no concelho de Câmara de Lobos.

Nas fotografias enviadas ao DIÁRIO é possível observar um automóvel e algumas pessoas parados a uma distância considerável do local onde ocorreu a queda. Testemunhas no local indicam que as pedras não terão atingido pessoas ou veículos.

O DIÁRIO contactou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos com o objectivo de apurar se tinha sido registada alguma ocorrência relacionada com a queda de pedras, contudo a corporação confirmou que não recebeu nenhum alerta relacionado com esta ocorrência.