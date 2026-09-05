Incêndios mobilizaram 41 operacionais e 12 meios
11 meios terrestres de cinco corporações e um aéreo no combate
Os dois incêndios que deflagraram esta manhã nas serras do Campanário, com cerca de um quilómetro de distância entre si, mobilizaram 41 operacionais, 11 meios terrestres e um meio aéreo, revelou ao DIÁRIO Sidónio Pio, comandante dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.
Incêndio no Lugar da Serra mobiliza cinco corporações e helicóptero
Incêndio lavra perto do acesso ao Boqueirão, no Campanário,
Orlando Drumond , 05 Setembro 2026 - 09:58
O incêndio na Estrada dos Terreiros mantém-se em fase de rescaldo e vigilância, enquanto o da Estrada do Lugar da Serra já se encontra igualmente em trabalhos de rescaldo.
No combate estiveram envolvidos bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Câmara de Lobos, Madeirenses, Sapadores do Funchal e Calheta, além da PSP, GNR/UEPS, Polícia Florestal, ERAS-PC e Serviço Municipal de Protecção Civil.
Segundo Sidónio Pio, não houve ameaça a residências e a origem dos incêndios está ainda sob investigação.
O helicóptero efectuou várias descargas, embora ainda não seja conhecido o número exacto. As equipas permanecem no terreno para arrefecer pontos quentes e prevenir reacendimentos, estando prevista a manutenção de meios durante a noite.
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