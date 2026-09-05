Os dois incêndios que deflagraram esta manhã nas serras do Campanário, com cerca de um quilómetro de distância entre si, mobilizaram 41 operacionais, 11 meios terrestres e um meio aéreo, revelou ao DIÁRIO Sidónio Pio, comandante dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O incêndio na Estrada dos Terreiros mantém-se em fase de rescaldo e vigilância, enquanto o da Estrada do Lugar da Serra já se encontra igualmente em trabalhos de rescaldo.

No combate estiveram envolvidos bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Câmara de Lobos, Madeirenses, Sapadores do Funchal e Calheta, além da PSP, GNR/UEPS, Polícia Florestal, ERAS-PC e Serviço Municipal de Protecção Civil.

Segundo Sidónio Pio, não houve ameaça a residências e a origem dos incêndios está ainda sob investigação.

O helicóptero efectuou várias descargas, embora ainda não seja conhecido o número exacto. As equipas permanecem no terreno para arrefecer pontos quentes e prevenir reacendimentos, estando prevista a manutenção de meios durante a noite.