40 romeiros atravessam cordilheira central até ao Bom Jesus

Um grupo de 40 romeiros iniciou, esta manhã, a tradicional caminhada entre o Curral das Freiras e a Ponta Delgada, atravessando a cordilheira central da Madeira por um percurso montanhoso, sinuoso e exigente.

Entre os participantes encontram-se o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt e o vereador Manuel Salustino, acompanhados por vários romeiros que, ao longo de várias horas, vão enfrentar as dificuldades próprias da travessia até ao Bom Jesus, na paróquia local.

Mais do que uma caminhada, o percurso constitui o cumprimento de um costume realizado anualmente e transmitido entre gerações. A dureza do trajecto, vencido maioritariamente por antigos caminhos e veredas, não afasta aqueles que continuam a responder à tradição.

Mais uma vez repete-se a manifestação popular e religiosa.

Munidos de bordões, mochilas e calçado apropriado, os participantes seguem em grupo, num ambiente marcado pela entreajuda, pelo convívio e pela devoção. A chegada à Ponta Delgada assinalará o final de várias horas de caminhada pelas zonas mais altas e acidentadas da ilha.

A presença de representantes do executivo municipal de Câmara de Lobos associa-se, uma vez mais, a esta manifestação popular e religiosa, contribuindo para valorizar e preservar uma tradição profundamente ligada à memória dos romeiros.