‘Um Golo pela Vida’ adiado para 12 de Setembro
O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro anunciou, em comunicado, que, “por motivos de força maior”, a XIV edição da iniciativa solidária ‘Um Golo pela Vida’, inicialmente prevista para domingo, foi adiada para o dia 12 de Setembro. O evento vai decorrer no Pavilhão Bartolomeu Perestrelo, sob o lema ‘Andebol por uma Causa’, entre as 9h30 e as 21h00.
Esta iniciativa, promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com a Associação de Andebol da Madeira e Ivelice Gonçalves, continuará a reunir atletas, dirigentes, clubes, voluntários e a comunidade madeirense em torno da luta contra o cancro e do apoio aos doentes oncológicos e às suas famílias.