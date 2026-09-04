FC Porto defronta Académico de Viseu em 28 de outubro

O FC Porto, campeão português, vai jogar em 28 de outubro com o Académico de Viseu, segundo classificado da última II Liga, nos quartos de final da Taça da Liga de futebol, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O segundo encontro entre 'dragões' e viseenses esta temporada, depois do triunfo por 3-0 para o campeonato, está marcado para as 20:30 de 28 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto.

Numa prova que não vai ter o detentor do troféu Vitória de Guimarães, que terminou a I Liga no nono lugar, o vice-campeão Sporting vai receber o Marítimo, campeão da II Liga, no primeiro encontro dos quartos de final, às 20:15 de 27 de outubro.

Em 29 de outubro, o Benfica, terceiro da última I Liga, defrontará o Gil Vicente, sexto, às 20:45, duas horas depois de o Sporting de Braga, quarto, receber o Famalicão, quinto.

O Benfica é o recordista de triunfos, com oito troféus, o dobro do Sporting, ambos seguidos pelo Sporting de Braga, que detém três, enquanto Vitória de Setúbal, Moreirense, FC Porto e Vitória de Guimarães conquistaram um, cada.