23 aves da Madeira no 12.º Internacional do Sado

A Associação Ornitológica da Madeira vai marcar presença no 12.º Internacional do Sado, organizado pelo Clube Ornitológico de Setúbal, com uma comitiva composta por 23 aves de sete criadores. O aumento das taxas de transporte aéreo de animais vivos impediu que a comitiva madeirense fosse maior.

António Teixeira, José Baptista, José Aldónio Nóbrega, Luís Palomino, João Paulo Silva, João Fernandes e Pedro Garanito são os representantes madeirenses. O 12.º Internacional do Sado abre portas de 11 a 13 de Setembro, no Cais 3 do Porto de Setúbal, com uma previsão de mais de 1.500 aves a concurso, um elenco de luxo de juízes classificadores e uma organização de referência. "É um dos palcos onde a ornitologia madeirense mais se afirmou. A AOM chegou a ocupar o 3.º lugar na tabela dos clubes mais bem classificados do evento e regressa habitualmente à Região com centenas de prémios na bagagem", explica em mota à imprensa.

“Em Setúbal a Madeira não é visita, é família, e é essa relação que faz a AOM continuar a atravessar o mar mesmo quando as condições não ajudam", afirma João Fernandes.

A AOM diz ter sido surpreendida pelo agravamento das taxas aplicadas ao transporte aéreo de aves desde a última participação fora da RAM. "A direcção iniciou de imediato diligências junto das entidades oficiais e governamentais no sentido de encontrar uma solução. A curto prazo o cenário é difícil, mas as previsões para o futuro são positivas e a AOM mantém o processo em curso, com o objectivo de garantir que nenhum criador madeirense deixe de competir por razões alheias ao seu trabalho de criação", indica.