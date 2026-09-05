O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, está "indignado", com “as mentiras” que começaram a surgir ontem em alguns órgãos de comunicação social do continente em relação ao estado do relvado do Estádio do Marítimo - palco do jogo desta tarde, 18h00, entre o Marítimo e o Benfica. Carlos André Gomes considera “inadmissível” que alguma comunicação social tenha colocado, sequer, a possibilidade do Marítimo ter pintado o relvado de verde para, assim, camuflar o estado do relvado.

“O Marítimo nunca pintou nem vai pintar o relvado de verde. É vergonhoso que alguma comunicação social e alguns jornalistas tenham vindo lançar notícias falsas e colocado em causa o profissionalismo dos funcionários do Marítimo. O primeiro interessado em ter um bom relvado é o Marítimo. Somos um clube sério, responsável, que não entra nesse tipo de jogo sujo. Não admito, enquanto presidente do Marítimo, que coloquem em causa o bom nome do Marítimo. Algumas das imagens do relvado que surgiram ontem são de 2021 e, por isso, por aqui se vê a veracidade das notícias que foram surgindo ontem”, esclareceu Carlos André Gomes, em declarações ao DIÁRIO.