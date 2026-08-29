Há lugares que mudam devagar, como quem respira fundo antes de dar um passo. E há lugares que mudam depressa, empurrados por forças maiores do que a sua escala. O Porto Santo vive hoje nesse intervalo: suficientemente pequeno para sentir cada alteração como um sismo íntimo, suficientemente exposto para que cada decisão — pública ou privada — tenha impacto no desenho futuro da ilha.

Viver aqui é testemunhar uma transformação que não é abstracta: é física, quotidiana, visível na paisagem, nas ruas, nas casas que se recuperam ou desaparecem, nos terrenos que se abrem ou se fecham, nos negócios que surgem como sinais de uma nova economia insular. O Porto Santo já não é apenas o “paraíso dourado” das fotografias; é um território que procura o seu lugar num mundo que exige sustentabilidade, criatividade e resiliência.

Para quem cria — artistas, artesãos, arquitectos, escritores — esta transformação é ainda mais intensa. A ilha pode funcionar como um laboratório vivo: cada gesto criativo dialoga com a fragilidade do território, com a memória das casas antigas, com a vastidão da praia, com o silêncio que ainda resiste fora da época alta. Criar no Porto Santo é trabalhar com matéria sensível: o clima ameno, a luz crua, a escala humana, mas também a pressão turística, a necessidade de diversificação económica e a urgência de preservar o que torna a ilha única.

A Rua Zarco, por exemplo, é um símbolo desta encruzilhada. Um espaço que pede reconversão, que pode tornar-se galeria aberta ou fechada, corredor cultural ou eixo comercial, lugar de encontro ou de experimentação. O terreno há anos fechado por chapas metálicas é quase uma metáfora: um vazio à espera de visão, um silêncio à espera de futuro. A forma como estes espaços forem pensados dirá muito sobre o modelo de desenvolvimento que o Porto Santo escolhe para si.

Mas a transformação não é apenas urbanística. É também social. Os residentes vivem entre o orgulho de ver a ilha ganhar dinamismo e o receio de perder a sua identidade. O turismo traz oportunidades, mas também pressão sobre recursos, sobre a habitação, sobre a tranquilidade que sempre definiu o ritmo local. A criatividade pode ser, aqui, uma resposta: não como adorno, mas como estratégia. Projectos culturais, residências artísticas, novas formas de ocupação do espaço público, iniciativas que valorizem o património e a paisagem, tudo isto pode ajudar a construir um Porto Santo que cresça sem se descaracterizar.

O que aconteceu, há dias, na praia do Porto Santo — o derrame de água de cimento que obrigou a interditar a zona aos banhistas — não é apenas um “incidente”. É um sintoma. E, sinceramente, já cansa ver sempre o mesmo padrão: obras feitas à pressa, procedimentos ignorados e, depois, o território é que paga.

Num lugar onde a praia é praticamente tudo (identidade, economia, saúde, orgulho) permitir que água de cimento escorra para a areia é mais do que descuido. É irresponsabilidade pura. E não vale a pena dourar a pílula: isto acontece porque alguém não fez o que devia, quando devia, como devia.

O Porto Santo não aguenta este tipo de negligência. A areia não é um recurso infinito. A confiança das pessoas também não.

Se há obras junto à praia, então tem de haver rigor absoluto. Barreiras, contenção, supervisão, responsabilidade. Não é opcional. Não é “se der”. É obrigatório.

Viver e criar num território em transformação exige coragem. Exige escuta. Exige liderança. Exige a capacidade de imaginar futuro sem apagar o passado. O Porto Santo tem essa oportunidade rara: reinventar-se com consciência, com beleza, com inteligência. A ilha está a mudar, mas ainda pode escolher como.