Francisco Franco recebe novos alunos a 18 de Setembro
Acolhimento decorrerá no Ginásio Central e incluirá a apresentação dos respectivos directores de turma
A Escola Secundária de Francisco Franco realiza, no próximo dia 18 de Setembro, a tradicional sessão de boas-vindas aos alunos que ingressam no 10.º ano, marcando o arranque do ano lectivo 2026/2027. A escola conta, nesta altura, com cerca de 680 novos estudantes matriculados entre os cursos científico-humanísticos e profissionais.
O acolhimento decorrerá no Ginásio Central e incluirá a apresentação dos respectivos directores de turma, seguindo-se uma visita guiada às instalações da escola.
A recepção será feita por turnos, de acordo com as diferentes áreas de estudo. Às 9 horas serão recebidos os alunos de Ciências e Tecnologias com opção de Biologia e Geologia, enquanto às 10h30 será a vez dos estudantes da mesma área com Geometria Descritiva e dos alunos de Artes Visuais.
Ao meio-dia, o acolhimento destina-se aos novos alunos dos cursos de Ciências Socioeconómicas e de Línguas e Humanidades.
Já durante a tarde, às 15 horas, serão recebidos os estudantes dos cursos profissionais de Técnico de Desenvolvimento de Software, Técnico de Sistemas de Computação e Redes e Técnico de Multimédia.
Presentemente, estão matriculados na Francisco Franco 630 alunos no 10.º ano dos cursos científico-humanísticos, dos quais 53,5% escolheram Ciências e Tecnologias. A estes juntam-se cerca de 50 alunos distribuídos pelos três cursos profissionais.