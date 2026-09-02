Sport Clube Portosantense 1948 é o novo projecto futebolístico no Porto Santo

O futebol do Porto Santo ganhou esta noite um novo projecto, tendo sido apresentado oficialmente o Sport Clube Portosantense 1948, uma nova colectividade formada recentemente na ilha Dourada e que tem no futebol o seu principal objectivo, embora não esteja excluída a possibilidade de abraçar outras modalidades no futuro.

O clube será presidido por Hélder Oliveira, antigo treinador do Portosantense, que acumulará também as funções de treinador da equipa. A presidência da Assembleia Geral ficará entregue a Maurício Gomes.

Apesar de partir do zero, o novo emblema apresenta desde já uma meta definida: subir de divisão e, a médio prazo, alcançar os campeonatos nacionais. A equipa vai iniciar a competição na última divisão da Associação de Futebol da Madeira, escalão no qual Hélder Oliveira garante que o clube se assume como candidato à subida.

“Temos começado do zero, na última divisão da Associação de Futebol da Madeira, e é nessa divisão que vamos competir, é nessa divisão que vamos assumir que somos candidatos a subir de divisão”, afirmou o presidente e treinador durante a apresentação. Hélder Oliveira explicou que a ambição passa por construir um projecto sustentável e com capacidade para crescer rapidamente, considerando que a chegada aos campeonatos nacionais é essencial para garantir a continuidade e a dimensão pretendida para o clube. “Queremos chegar o mais rápido possível aos campeonatos nacionais”, reforçou, defendendo que um projecto desta natureza tem de ser pensado para além da realidade da competição distrital.

O responsável destacou também a equipa que reuniu para dar corpo ao novo clube, salientando a presença de pessoas ligadas ao futebol português, algumas com experiência em grandes clubes da primeira divisão, mas sobretudo o envolvimento de elementos ligados ao Porto Santo.

Hélder Oliveira reconheceu que não é natural da ilha, tal como vários dos elementos da direcção, mas sublinhou a ligação que todos mantêm ao território e a vontade de defender o projecto. “A equipa que eu tentei formar, essa é que me dá orgulho, as pessoas que eu chamei de cá de Porto Santo, que gostam, que defendem”, afirmou.

A intenção, acrescentou, é devolver entusiasmo ao futebol local e criar um projecto que possa mobilizar os portossantenses e todos os adeptos da modalidade.

O nome escolhido, Sport Clube Portosantense 1948, pretende igualmente recuperar uma identidade associada ao futebol da ilha e projectá-la novamente para fora do Porto Santo. “Queremos o mais rápido possível pôr o nome de Porto Santo e o nome do Sport Clube Portosantense 1948 nos jornais, com boas notícias”, afirmou Hélder Oliveira.