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Festa e arraial no centro da cidade do Porto Santo

Foto Gonçalo Maia
Foto Gonçalo Maia

Este fim-de-semana é de festa e arraial no centro da cidade do Porto Santo. Trata-se da festa de Nossa Senhora da Piedade, que é sempre muito acarinhada por parte da população local.

A organização preparou uma festa com muitas barraquinhas de comes-e-bebes, e outros atractivos. Na animação também um programa bem elaborado com artistas locais, também um DJ local, no caso DJ Michael.

As festividades finalizam neste domingo com mais um programa , que vai chamar muitas pessoas ao centro da cidade do Porto Santo.

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