Festa e arraial no centro da cidade do Porto Santo
Este fim-de-semana é de festa e arraial no centro da cidade do Porto Santo. Trata-se da festa de Nossa Senhora da Piedade, que é sempre muito acarinhada por parte da população local.
A organização preparou uma festa com muitas barraquinhas de comes-e-bebes, e outros atractivos. Na animação também um programa bem elaborado com artistas locais, também um DJ local, no caso DJ Michael.
As festividades finalizam neste domingo com mais um programa , que vai chamar muitas pessoas ao centro da cidade do Porto Santo.