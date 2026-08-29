Este fim-de-semana é de festa e arraial no centro da cidade do Porto Santo. Trata-se da festa de Nossa Senhora da Piedade, que é sempre muito acarinhada por parte da população local.

A organização preparou uma festa com muitas barraquinhas de comes-e-bebes, e outros atractivos. Na animação também um programa bem elaborado com artistas locais, também um DJ local, no caso DJ Michael.

Foto Gonçalo Maia

As festividades finalizam neste domingo com mais um programa , que vai chamar muitas pessoas ao centro da cidade do Porto Santo.