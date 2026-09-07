Portugal defende evolução de formatos competitivos de curling nas federações emergentes

O norte-americano Beau Welling foi ontem reeleito, em Bratislava, presidente da World Curling para um novo mandato de quatro anos, num congresso mundial em que Portugal defendeu a evolução dos formatos competitivos nas federações emergentes.

Em comunicado, a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal), representada em Bratislava pelo diretor da João Cardoso e pela selecionadora nacional de curling, Fiona Simpson, destaca a vontade de "continuar envolvida não apenas no crescimento competitivo do curling nacional, mas também nas decisões internacionais que podem facilitar o desenvolvimento da modalidade em países emergentes".

Segundo a FDI-Portugal, a representação portuguesa no congresso, procurou "assumir uma posição ativa na discussão sobre o futuro da modalidade, nomeadamente na evolução dos formatos competitivos e na criação de melhores condições para as federações que se encontram em diferentes fases de desenvolvimento".

"Há países que ainda não possuem as estruturas, os recursos ou o número de atletas das grandes potências da modalidade e é importante que existam formatos que lhes permitam competir, desenvolver-se e progredir", afirmou João Cardoso, citado pelo organismo.

Beau Welling foi eleito com 372 votos (75,61%), contra 120 votos (24,39%) do australiano Hugh Millikin, garantindo a continuidade na liderança do organismo internacional até 2030