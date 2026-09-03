Associação de Escoteiros de Portugal celebra 113.º aniversário no sábado no Funchal

O Parque Ecológico do Funchal acolhe, sábado, dia 5 de Setembro, as comemorações do 113.º aniversário da Associação dos Escoteiros de Portugal. A cerimónia contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, bem como da vereadora com o pelouro do Ambiente e do director regional de Juventude.

A concentração está agendada para as 9 horas, com a cerimónia a ter início cerca de meia hora mais tarde. A programação prevê uma formatura geral, seguida do reconhecimento dos principais parceiros dos órgãos regionais da associação, do trabalho levado a cabo pelos Grupos de Escoteiros e, finalmente, do mérito de quatro elementos por Grupo, um por cada divisão etária.

Além disso, o Parque Ecológico do Funchal levará a cabo uma sensibilização para todos os presentes sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo parque e sobre a importância da preservação do meio envolvente da cidade do Funchal.

'O Mundo nas minhas mãos - pequenos gestos, grandes futuros!' é o tema anual, sendo que esta actividade vai terminar com um piquenique e convívio da "grande família escotista", para o qual a Região da Madeira dos Escoteiros de Portugal convidou todos os seus Grupos de Escoteiros, elementos e familiares.