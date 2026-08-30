Camacha elimina Machico nos penáltis e segue em frente na Taça de Portugal

A Camacha garantiu, este domingo, a passagem à segunda eliminatória da Taça de Portugal 2026/2027, ao eliminar Machico no desempate por grandes penalidades, depois de um dérbi madeirense que terminou empatado 2-2 após os 120 minutos.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

Roger Almeida, de grande penalidade, colocou a Camacha na frente aos 38 minutos, mas Nuno Campos empatou aos 51’, também da marca dos 11 metros. Vítor Fati voltou a dar vantagem à Camacha aos 59’, antes de Dany restabelecer o 2-2, aos 61 minutos.

Sem golos no prolongamento, a decisão foi para os penáltis. Aí a Camacha foi mais eficaz e venceu por 4-2, assegurando a passagem à próxima fase da prova rainha do futebol nacional.