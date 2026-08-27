Federação Agrícola dos Açores preocupada com aumento do preço do gasóleo agrícola

O presidente da Federação Agrícola dos Açores (FAA), Jorge Rita, criticou ontem a decisão do Governo Regional de aumentar o preço do gasóleo agrícola a partir de setembro e pediu a correção desta "decisão injusta".

A FAA refere em comunicado que, segundo um despacho publicado hoje em Jornal Oficial, a partir de 01 de setembro o gasóleo agrícola passa a custar 1,585 euros por litro, verificando-se uma subida de 16,3 cêntimos face a este mês (1,422 euros por litro).

"Num momento em que o preço do leite e da carne à produção descem e os fatores de produção chegam à região com sobretaxa, esta decisão revela uma total falta de sensibilidade para com os agricultores", afirma Jorge Rita, citado na nota.

O dirigente alerta que a subida de 16,3 cêntimos no litro do gasóleo agrícola "irá estrangular ainda mais as margens já reduzidas dos produtores, afetando todos os setores da atividade agrícola".

O também presidente da Associação Agrícola de São Miguel exige que o Governo Regional "corrija esta decisão injusta e adote medidas que defendam verdadeiramente quem produz".

Jorge Rita alerta, ainda, que o setor agrícola açoriano "vive uma situação de grande preocupação", com o Governo Regional a mostrar-se "incapaz de encontrar medidas que respondam às necessidades dos agricultores" ou de reclamar "junto da República os 26 milhões de euros que foram aprovados e são devidos à região".

Depois de três meses consecutivos em que se registaram descidas, o preço dos combustíveis no arquipélago volta a aumentar a partir de terça-feira.

Entre junho e agosto, o preço da gasolina baixou 10,2 cêntimos por litro e o preço do gasóleo 28,2 cêntimos por litro, mas entre fevereiro e maio a gasolina tinha aumentado 32,3 cêntimos por litro e o gasóleo 53 cêntimos por litro.

A partir de 01 de setembro, o preço da gasolina sem chumbo I.O. 95 octanas é fixado em 1,854 euros por litro nos Açores, mais 3,5 cêntimos do que o cobrado em agosto.

Já o gasóleo rodoviário passa a custar 1,885 euros por litro, o que representa uma subida de 16,3 cêntimos por litro.

Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, aumenta em setembro.

O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 1,585 euros por litro e o gasóleo colorido e marcado consumido na pesca 1,395 euros por litro.

Quanto ao gás butano, verifica uma subida de 4,6 cêntimos por quilo, após ter descido 52,3 cêntimos por quilo nos últimos três meses.

Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são "alterados no dia 01 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal".

O aumento dos preços dos combustíveis acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente e após o ataque dos Estados Unidos ao Irão, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.