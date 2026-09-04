Francisco César defende uma autonomia mais ambiciosa

O líder do PS/Açores, Francisco César, defendeu hoje que as comemorações dos 50 anos da consagração da autonomia regional devem servir não apenas para recordar o caminho percorrido, mas também para demonstrar que os Açores podem "ambicionar muito mais".

Francisco César falava na Horta, na ilha do Faial, no âmbito da sessão solene comemorativa dos 50 anos da Autonomia, cuja cerimónia que contou com a presença do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

"A autonomia não é apenas um nome que utilizamos diariamente. Representa algo que nunca tivemos em todos os séculos da nossa história: a capacidade e a possibilidade de escolhermos o destino que queremos dar ao nosso desenvolvimento", afirmou o líder socialista açoriano, citado numa nota de imprensa divulgada pelo PS/Açores.

Nas declarações, Francisco César reconheceu os progressos alcançados nas últimas décadas, nomeadamente na educação e no desenvolvimento económico e social, mas salientou que a região ainda enfrenta muitas dificuldades e que há muito por fazer.

"Nunca serão resultados totalmente satisfatórios, e é bom que assim seja", afirmou o líder regional do PS, defendendo que estas comemorações devem permitir retirar ensinamentos do passado e demonstrar que os Açores podem "ambicionar muito mais".

Francisco César disse que a autonomia representa a capacidade de os açorianos escolherem o seu próprio caminho e decidirem o destino do desenvolvimento da região, lê-se ainda na nota do PS.

Nesse sentido, considerou importante que as comemorações ultrapassem o espaço da Assembleia Legislativa e envolvam diretamente a população.

O líder do PS/Açores defendeu ainda que a região deve participar ativamente num novo processo de revisão constitucional, apresentando propostas que permitam aprofundar os poderes autonómicos e assegurar benefícios concretos para os açorianos, adianta ainda.

"O que queremos da revisão constitucional é a possibilidade de utilizarmos outras competências e outros poderes que resultem em benefícios para as nossas populações", sublinhou Francisco César.

O líder regional socialista recordou que o PS já dispõe de um projeto de revisão constitucional e garantiu que continuará a trabalhar por uma autonomia mais forte, mais ambiciosa e colocada ao serviço dos açorianos, refere ainda o partido.