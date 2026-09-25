Madeira assinala Outubro Rosa com mês de iniciativas

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro apresenta, na próxima segunda-feira, 28 de Setembro, a campanha Outubro Rosa 2026, iniciativa integrada no Mês Internacional de Prevenção do Cancro da Mama.

A sessão de apresentação oficial está marcada para as 15 horas, na sede do Núcleo Regional da Madeira, no Funchal, e assinalará o lançamento público do programa de actividades que será promovido ao longo do mês de Outubro.

Sob o lema 'Juntos pela Vida. Juntos pela Prevenção.', a campanha pretende reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama, bem como do apoio às pessoas com doença oncológica e às suas famílias.

Durante o mês de Outubro, a entidade a prevê promover um conjunto diversificado de iniciativas nas áreas da sensibilização, saúde, comunidade, cultura e apoio ao doente oncológico.