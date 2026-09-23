Funchal assinala World Walking Day com caminhada e corrida no passeio marítimo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) associa-se ao World Walking Day 2026 com uma actividade aberta à população, que se realiza a 4 de Outubro, com partida do Jardim Almirante Reis e percurso pelo passeio marítimo até à Rotunda Harvey Foster, antes do regresso ao ponto de partida.

A concentração dos participantes está marcada para as 09h30, com uma sessão de activação e aquecimento colectivo. Às 10h00 terá início a caminhada e a corrida, seguidas de desafios e momentos de interacção ao longo do percurso.

A participação é livre e gratuita, estando a iniciativa aberta a diferentes idades, capacidades e níveis de condição física. A organização pretende privilegiar a participação e o convívio, em vez do desempenho desportivo.

O World Walking Day é promovido internacionalmente pela TAFISA (The Association For International Sport for All) e procura incentivar a caminhada, outras formas de movimento e estilos de vida mais activos e saudáveis. Na edição de 2025, a iniciativa envolveu mais de 160 mil participantes em mais de 80 países.

No Funchal, a actividade conta com a colaboração do Envolve Studio, Lido Out Training (LOT) e Madeira Friends. Depois do regresso ao Jardim Almirante Reis, haverá, pelas 10h30, um momento de animação e convívio, com componente musical, seguindo-se às 11h00 uma sessão de retorno à calma e alongamentos.

A iniciativa inclui ainda um “baton” ou testemunho, associado simbolicamente à mensagem “Mais oportunidades para a prática de actividade física e desporto – Funchal Cidade Activa”, que acompanhará a dinâmica do evento entre os diferentes grupos e entidades participantes.

Com esta participação, o município pretende reforçar a promoção da actividade física e de estilos de vida activos, associando a iniciativa à ideia de “Funchal Cidade Activa” e aos movimentos #BeActive e Let’s Move.