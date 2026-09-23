Reforçados os meios que combatem incêndio nas serras da Ribeira Brava

O incêndio que deflagrou no fim da tarde desta quarta-feira na serras da Ribeira Brava, na zona de São Paulo, próximo ao Parque Empresarial daquela localidade, continua activo e alastrar na zona florestal sobranceira à estrada, prevendo-se que os trabalhos de combate se prolonguem pela noite dentro.

Conforme o DIÁRIO conseguiu apurar, no local estão agora 41 operacionais, apoiados por 15 viaturas, de diferentes corporações, número que triplicou desde o ataque inicial.

Num primeiro momento, o helicóptero da Protecção Civil ainda chegou a operar, mas com o terminar do dia, o meio aéreo teve de regressar à base. Por agora, o combate faz-se, por isso, apenas com recurso aos meios apeados. De acordo com fonte da Protecção Civil, por agora, não há habitações em risco.

Uma vez que as chamas lavram na parte sobranceira da estrada que, logo depois do Parque Empresarial da Ribeira Brava, permite chegar ao sítio de São Paulo, a circulação nessa via poderá estar condicionada. A Polícia de Segurança Pública (PSP) encontra-se no local a controlar a situação.