Ribeira do Cidrão permite aproveitar 3 milhões de m³ de água por ano

A nova comporta da Ribeira do Cidrão, no Curral das Freiras, permitirá aproveitar até 3 milhões de metros cúbicos de água por ano para reforçar a produção de energia hidroeléctrica na Central dos Socorridos, estimando-se um acréscimo de cerca de 3 GWh anuais de energia renovável.

Os dados foram avançados esta quarta-feira pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, durante a visita à obra, concluída em Agosto após cerca de um ano de trabalhos.

A empreitada representou um investimento de 1,4 milhões de euros, integralmente financiado pelo PRR, e permite também reforçar o abastecimento de água para regadio e a sua redistribuição.

Pedro Rodrigues enquadrou a intervenção na estratégia regional de redução da dependência dos combustíveis fósseis, salientando que a componente hídrica permite maior controlo sobre a produção do que as fontes solar e eólica.

Segundo o governante, a energia renovável representa actualmente mais de 50% da capacidade de produção energética da Região. O investimento integra um esforço de mais de 200 milhões de euros aplicados em energias renováveis na última década.

A obra inclui ainda um sistema de sifão que atravessa subterraneamente a Ribeira dos Socorridos. Em períodos de excedente, a água poderá ser encaminhada para produção hidroeléctrica, mantendo-se a possibilidade de utilização para regadio pelos agricultores.