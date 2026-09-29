Desafios e perspectivas das terapias celulares em destaque no HemaOnco Day 2026

O edifício da Reitoria da Universidade da Madeira acolhe, a 12 de Outubro, o HemaOnco Day 2026, uma iniciativa científica dedicada à inovação terapêutica e à actualização de conhecimentos na área da hematologia. Este ano, o tema em destaque serão os desafios actuais e as perspectivas futuras das terapias celulares avançadas, bem como os aspectos clínicos, científicos e multidisciplinares associados aos cuidados prestados à pessoa com doença hematológica.

"Com a participação de especialistas de reconhecido mérito nacional e internacional, o HemaOnco Day 2026 pretende constituir-se como um espaço de partilha de conhecimento, reflexão e actualização científica, envolvendo diferentes áreas profissionais ligadas à prestação de cuidados de saúde", aponta nota à imprensa.

A iniciativa é organizada pela Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (ESS-UMa), em parceria com o Serviço de Saúde da RAM. Um dos objectivos passa por reforçar a ligação entre o ensino superior e as instituições de saúde, "contribuindo para a disseminação de boas práticas, a valorização do conhecimento científico e o desenvolvimento de redes de colaboração que contribuam para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados".

Programa

O programa tem início com a sessão “Novas Estratégias na Produção de Terapias CAR-T”, apresentada por Margarida Serra, Chefe do Laboratório de Bioengenharia de Células-Tronco e Imunes.

Ao longo da manhã, serão ainda abordados temas como “Biologia das células T e engenharia genética”, por Margarida Vigário, Docente da Faculdade de Ciências da Vida da UMa, “Aplicações clínicas em hematologia”, por Rebeca Brito, Médica Hematologista do SESARAM, EPERAM; “Da aférese à infusão”, por Filipe Mendes, Enfermeiro no serviço de Hematologia do SESARAM, EPERAM; e “Desafios farmacêuticos e impacto económico”, por Martinha Garcia, Diretora do Núcleo Farmacêutico do SESARAM, EPERAM.

Durante a tarde, o programa contempla uma sessão dedicada ao “Impacto dos Cuidados de Enfermagem na Morbimortalidade Hospitalar”, apresentada por Mercedes Montoro, Enfermeira de prática avançada em oncologia e terapia CAR-T no Hospital Clínic de Barcelona; e um painel de discussão, subordinado ao tema “Cuidar da Pessoa em Terapia CAR-T: Da Ciência ao Bem-Estar”, com a participação de Lurdes Beirão, Coordenadora do Núcleo de Assuntos Jurídicos do SESARAM, EPERAM; Melissa Gouveia, Psicóloga no Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro; e de Sara Muller, Nutricionista do Serviço de HO do SESARAM, EPERAM.