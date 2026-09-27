Chamas destroem contentor com equipamentos no Santo da Serra
Fogo ficou confinado à estrutura e não há registo de feridos
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, pelas 13h37 desta tarde, para um incêndio num contentor na Achada do Barro, no Santo da Serra.
O contentor armazenava equipamentos e materiais e, à chegada dos meios de socorro, encontrava-se já completamente consumido pelas chamas. Apesar da destruição da estrutura, o incêndio ficou confinado ao próprio contentor, não tendo alastrado para a área envolvente.
Para o local foram mobilizados 10 elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados por três viaturas. A PSP também esteve presente no local para acompanhar a ocorrência.
Não há registo de feridos.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo