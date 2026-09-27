Chamas destroem contentor com equipamentos no Santo da Serra

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, pelas 13h37 desta tarde, para um incêndio num contentor na Achada do Barro, no Santo da Serra.

O contentor armazenava equipamentos e materiais e, à chegada dos meios de socorro, encontrava-se já completamente consumido pelas chamas. Apesar da destruição da estrutura, o incêndio ficou confinado ao próprio contentor, não tendo alastrado para a área envolvente.

Para o local foram mobilizados 10 elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados por três viaturas. A PSP também esteve presente no local para acompanhar a ocorrência.

Não há registo de feridos.