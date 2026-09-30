Green Market Madeira com proposta inovadora para festividades natalícias

O Green Market Madeira prepara-se para dar o arranque às festividades natalícias com uma proposta inovadora, consciente e profundamente ligada às tradições locais. No fim de semana, 28 e 29 de Novembro, o evento ruma ao concelho da Calheta, instalando-se na Praceta 24 de Junho para a sua 9.ª edição, dedicada ao tema 'Natal com Alma - O eco-mercado circular que une artesãos e comunidade para viver, criar e celebrar com intenção'.

Segundo nota à imprensa, mais do que um eco-mercado, a edição de Natal do Green Market Madeira nasce como um manifesto contra o consumo impulsivo e o desperdício típico da época. O evento propõe a recriação de um eco-mercado natalício centrado na presença, no saber-fazer artesanal, na transmissão de tradições intergeracionais e na promoção da economia circular e de proximidade.

Para dar vida ao eco-mercado circular, a organização abriu oficialmente o processo de selecção de participantes. Até ao próximo dia 18 de Outubro, podem candidatar-se artesãos, marcas de produção consciente, projetos de economia circular e dinamizadores locais que partilhem da visão de um futuro mais sustentável.

A selecção priorizará propostas que promovam a produção artesanal, o uso de materiais ecológicos ou reutilizados, a redução de embalagens descartáveis e o respeito pelo ambiente, dando especial destaque ao talento local e às artes tradicionais reinventadas.

"Queremos que o arranque do Natal seja um momento de reflexão e celebração comunitária. O 'Natal com Alma' valoriza o tempo, a dedicação e a história que cada peça artesanal carrega. Pretendemos inspirar as pessoas a oferecerem com significado e a vivenciarem a quadra de forma mais humana, autêntica e amiga do planeta", destaca Carlota Gouveia, responsável pela organização através da Falésia Atelier.

Durante o último fim-de-semana de novembro, o público poderá esperar na Calheta um espaço dinâmico de sensibilização e experiências, que incluirá oficinas participativas, momentos de partilha de tradições e propostas gastronómicas conscientes, criando um ponto de encontro intergeracional para residentes e visitantes.

Os projectos interessados em fazer parte da 9.ª edição do Green Market Madeira devem preencher o formulário oficial de candidatura até às 23h59 do dia 18 de Outubro, através do link https://tinyurl.com/calheta-greenmarket9