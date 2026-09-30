Galho de árvore cai em viatura nos Viveiros
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados ao início desta madrugada para remover galhos de uma árvore que atingiram uma viatura no bairro dos Viveiros, no Funchal.
A ocorrência mobilizou meios da corporação para o local, onde foi necessário proceder ao corte e remoção dos galhos que causaram danos materiais na viatura.
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