João Lourenço Viveiros soma novo título europeu

O jovem madeirense João Lourenço Viveiros acaba de se sagrar campeão da Europa de Stand Up Paddle na disciplina de race técnico no escalão júnior.

O atleta do Ludens Clube Machico que no dia de ontem já tinha festejado o título de campeão europeu na variante de sprint, voltou hoje a dominar a competição de race técnico, nos Europeus que estão a ter lugar em Agios Nikolaos, na ilha de Creta, Grécia.

Depois de ser o mais rápido nas eliminatórias e nas semi-finais, o madeirense festejou o ouro ao vencer a final com o tempo de 5.50,5 minutos, contra os 6.01,3 do italiano Gianluca Corriero que foi segundo, enquanto o terceiro lugar do pódio veio a ser conquistado pelo grego Manos Farsaris, com a marca de 6.04,0