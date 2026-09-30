Universidade Sénior de Machico inicia ano com mais de 100 inscritos

A Universidade Sénior de Machico (USM) abre esta quinta-feira, 1 de Outubro, o ano lectivo 2026/2027, contando já com mais de 100 participantes inscritos. A sessão oficial está marcada para as 17 horas, na Sala de Actividades Culturais da Junta de Freguesia de Machico.

A cerimónia contará com uma intervenção do psicólogo Rodrigo Silva e reunirá entidades locais, alunos, formadores e outros convidados ligados ao projecto de envelhecimento activo promovido pela Junta de Freguesia.

As inscrições permanecem abertas, pelo que a autarquia prevê que o número de participantes continue a aumentar. Para este ano, a Universidade Sénior reforçou e diversificou a oferta, procurando responder aos interesses e sugestões dos próprios utentes.

Pintura em tecido e em tela, ponto cruz, croché, bordado Madeira, tricot, costura, informática, português, teatro e música, através do CorUS, estão entre as opções. A componente física inclui dança sénior, natação, boccia, petanca, ‘walking football’, bicicleta e actividades de mobilidade. Há ainda espaço para jogos como cartas, damas, dominó e xadrez.

“É uma enorme satisfação termos já mais de 100 pessoas na nossa Universidade Sénior e sabermos que este número continuará a crescer”, salienta Pedro Viveiros, presidente da Junta de Freguesia de Machico, defendendo uma instituição “cada vez mais dinâmica, participada e aberta a todos”.

Criada em Novembro de 2008 e membro da Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS) desde 2009, a Universidade Sénior de Machico procura promover o envelhecimento activo e saudável, através da aprendizagem, actividade física e convívio, contribuindo também para combater o isolamento social da população sénior.