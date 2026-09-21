PSD-M congratula atleta João Viveiros pela conquista de títulos em Stand Up Paddle

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um Voto de Congratulação a João Lourenço Viveiros pela conquista de dois títulos no Campeonato da Europa de Stand Up Paddle, disputado em Agios Nikolaos, na Grécia.

O jovem atleta do Ludens Clube de Machico sagrou-se Campeão da Europa Júnior nas disciplinas de Sprint e Technical Race, alcançando, em dois dias consecutivos, o lugar mais alto do pódio ao serviço de Portugal. No Sprint, tornou-se ainda o primeiro campeão europeu júnior da história da disciplina, depois de a categoria ter sido introduzida este ano no programa dos campeonatos europeus.

No voto apresentado, os deputados social-democratas destacam "uma afirmação internacional que tem vindo a ganhar consistência." Em 2026, antes dos Europeus, Lourenço Viveiros já tinha conquistado duas medalhas de ouro na Taça do Mundo de Stand Up Paddle, em Torquay, depois de, em 2025, ter alcançado o título de vice-campeão mundial júnior.

“De campeão nacional a vice-campeão mundial e, agora, duplo campeão europeu, João Viveiros tem vindo a afirmar-se de forma consistente entre os jovens atletas de maior projeção internacional da modalidade. A sequência de resultados alcançados acompanha uma evolução desportiva segura e continuada, marcada pela capacidade de corresponder a patamares sucessivamente mais exigentes e de transformar cada nova etapa competitiva num novo momento de afirmação”, refere o voto.

O Grupo Parlamentar sublinha igualmente, em nota enviada, o trabalho desenvolvido pelo Ludens Clube de Machico e por todos aqueles que têm acompanhado a formação e a evolução do atleta, considerando que este percurso volta a demonstrar a qualidade do trabalho realizado pelos clubes e pelas estruturas desportivas da Região.